Манукян преподнёс Бузовой дорогое кольцо с бриллиантами

Манукян преподнёс Бузовой дорогое кольцо с бриллиантами
Бузова очень рада подарку. Фото: Instagram

Оно стоило более 600 тысяч рублей.

Об этом стало известно 3 июня. Обо всем пишет СтарХит. Блогер Давид Манукян и певица Ольга Бузова устроили романтический ужин, о чем рассказали в социальных сетях. В «сториз» был показан шикарный букет роз, свечи и японская еда. Затем артистка поделилась главной радостью – Манукян подарил ей кольцо от Van Cleef & Arpels из легендарной коллекции Alhambra, украшенное россыпью бриллиантов. Такое подарок, скорее всего, обошелся блогеру как минимум в 600 тысяч рублей.

Бузова, которую уже сложно удивить чем-либо, очень обрадовалась. Она отметила, что любимый порадовал ее как раз вовремя – артистка устает после съемок.

«Такая красота! Просто невероятно»,

— радовалась певица.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова впервые откровенно рассказала о знакомстве с Манукяном. Певица призналась, что познакомилась с блогером во время съемок в клипе.

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