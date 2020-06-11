В Петербурге отменили разводку мостов на День России

По праздникам в Петербурге вот уже 14 лет не разводят мосты. Фото: Baltphoto

По праздникам в Петербурге вот уже 14 лет не разводят мосты. Фото: Baltphoto

Мосты Северной столицы не будут разводить в ночь на субботу, 13 июня, в связи с празднованием Дня России.

Об этом стало известно в четверг, 11 июня. Об отмене разводки мостов сообщил городской Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Мосты не будут разводить из-за празднования Дня России 12 июня.

Напомним, что в Санкт-Петербурге в принципе не принято разводить мосты в праздничные дни. Об этом говорится в постановлении правительства Петербурга от 29 ноября 2006 года №1480 «Об утверждении правил эксплуатации мостов и набережных в Санкт-Петербурге».

Все изменения в графике разводки мостов публикуются на сайте mostotrest-spb.ru.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Дворцовой набережной введут ограничение движения. В скором времени на Дворцовой набережной начнутся работы по ремонту дорожного покрытия тротуаров. В связи с этим вводятся дорожные ограничения.