Стало известно, в каком возрасте россияне обретают финансовую независимость

Граждане могут сами себя обеспечивать в среднем в 26 лет.

Об этом стало известно сегодня, 11 июня. Обо всем сообщает «Комсомольская правда». В «Сбербанк страхование жизни» опросили более 10 тысяч человек и выяснили, когда россияне обретают финансовую независимость. Оказывается, в среднем этот момент наступает в 26 лет. В опросе, к слову, участвовали и те, кто в 23 может позволить себе покупку квартиры.

Раньше всего независимыми становятся граждане, проживающие на Дальнем Востоке. В Москве возраст самостоятельности наступает в 26,3 года, в Санкт-Петербурге – ровно в 26. Чаще всего взрослым детям помогают пожилые родственники. Более половины россиян время от времени продолжают давать деньги своим отпрыскам.

Эксперты не видят в такой ситуации ничего странного, ведь многие граждане идут в вузы, где учатся до 22-24 лет.

«Молодые неопытные сотрудники, по большому счету, никогда никому не нужны, потому что они еще ничего не умеют. Родители им помогают до тех пор, пока они не станут полноценными специалистами с более высокой зарплатой»,

– объяснили в Сбербанке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россияне, вынужденные работать 1 июля, получат двойную оплату труда.