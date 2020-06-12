Высочайший небоскреб в Дубае подсветили российским триколором

Подсветку в виде российского триколора включили на высочайшем в мире небоскребе.
Цветами российского флага замерцал небоскреб под названием Бурдж-Халифа в крупнейшем городе в Объединенных Арабских Эмиратах — в Дубае. Об этом сообщается в твиттере башни.
«Мы желаем нашей русской общине праздничного дня», — говорится в сообщении.
Для справки добавим, что Бурдж-Халифа является самым высоким и самым многоэтажным зданием, а также самым высоким сооружением в мире. Его высота составляет 828 метров (163 этажа).
Праздник День России ввели в стране в 1992 году. С тех пор его ежегодно отмечают 12 июня, в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Многие российские города страны также ввели 12 июня свой День города.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ленинградцы будут петь гимн со своих балконов в День России.