Высочайший небоскреб в Дубае подсветили российским триколором

Подсветку в виде российского триколора включили на высочайшем в мире небоскребе.

Цветами российского флага замерцал небоскреб под названием Бурдж-Халифа в крупнейшем городе в Объединенных Арабских Эмиратах — в Дубае. Об этом сообщается в твиттере башни.

«Мы желаем нашей русской общине праздничного дня», — говорится в сообщении.

Для справки добавим, что Бурдж-Халифа является самым высоким и самым многоэтажным зданием, а также самым высоким сооружением в мире. Его высота составляет 828 метров (163 этажа).

Праздник День России ввели в стране в 1992 году. С тех пор его ежегодно отмечают 12 июня, в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Многие российские города страны также ввели 12 июня свой День города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ленинградцы будут петь гимн со своих балконов в День России.