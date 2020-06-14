В Петербурге на дрифтёра, задержанного у Исаакия, составили 14 протоколов

"Очень надеюсь, что понтовщики включат мозг и перестанут провоцировать, пытаясь снять контент", - отметил автор публикации. Фото: https://vk.com/dorinspb

"Очень надеюсь, что понтовщики включат мозг и перестанут провоцировать, пытаясь снять контент", - отметил автор публикации. Фото: https://vk.com/dorinspb

Сотрудники ГИБДД оперативно обнаружили и привлекли к административной ответственности владельца BMW, который продемонстрировал навыки дрифтинга на площади перед Исаакиевским собором, в самом центре Петербурга.

В итоге на нерадивого автомобилиста выписали целых 14 протоколов, о чем рассказали в сообществе «Дорожный инспектор» в социальной сети «Вконтакте» в воскресенье, 14 июня. По информации администраторов паблика, водителя уличили в пересечении сплошной, проезде на «красный» и повреждении дорожной поверхности.

Кроме того, владельца иномарки отправили на медицинское освидетельствование. К счастью, мужчина оказался абсолютно трезв. Отметим, что он не в первый раз попадает в поле зрения дорожных инспекторов: в конце мая нарушитель получил штраф за замазанные номера.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на съезде с Мурманского шоссе произошло серьезное ДТП, в котором пострадал мотоциклист.