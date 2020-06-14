Водителей могут ждать пробки на восьми дорогах Ленобласти

Скоростные ограничения введут в понедельник, 15 июня, на участках восьми дорог в Ленинградской области.
Согласно данным пресс-службы ФКУ Упрдор «Северо-Запад», движение на трассах будет ограничено из-за дорожных работ, к которым специалисты приступят с восьми утра. Автомобилистов просят учитывать эту информацию и соблюдать скоростной режим.
Так, скорость придется сбавить на следующих участках трасс:
- Р-21 «Кола»: ограничение скорости введут на 12-179 км и 80 км с 08.00 до 19.00.
- М-10 «Россия»: ограничение скорости введут на 593-674 км и 668 км с 08.00 до 19.00.
- А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»: ограничение скорости введут на 105-149 км и 141-143 км с 08.00 до 19.00.
- А-114 «Вологда – Тихвин»: ограничение скорости введут на 479-532 км и 501 км с 08.00 до 19.00.
- А-181 «Скандинавия»: ограничение скорости введут на 47-65 км и с 08.00 до 20.00.
- А-181 «Выборг-Светогорск»: ограничение скорости введут на 36+933 км с 00.00 до 24.00.
- А-181 «Магистральная»: ограничение скорости введут на 100-110 км, 113-118км и 0-30 км с 08.00 до 20.00.
- А-121 «Сортавала»: ограничение скорости введут на 0-34 км с 08.00 до 20.00.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге тоннель дамбы частично перекроют в июне.