Муж Полины Гагариной подтвердил слухи о расставании с певицей

Муж Полины Гагариной подтвердил слухи о расставании с певицей
Гагарина и Исхаков. Фото: instagram.com/gagara1987

Еще две недели назад он уверял, что все у них в порядке.

Об этом стало известно 25 июня. Обо всем рассказал фотограф Дмитрий Исхаков в своем Instagram-аккаунте. Он написал, что больше не живет с певицей Полиной Гагариной. При этом у них «нормальные отношения», супруги продолжают вместе заботиться о любимых детях. Больше никаких подробностей фотограф разглашать не стал. Сама Гагарина предпочитает не сидеть в социальных сетях – она отметила, что устроила себе «детокс». Она проводит время дома – сидит на веранде, пьет лимонад и поет песни.

До этого Исхаков уверял, что никто не разводился. Ему надоели вопросы о браке с Гагариной, поклонники же хотят ясности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Исхаков раззадоривает поклонников Гагариной новыми фото. На этот раз фотограф выложил снимок со своей семьей.

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