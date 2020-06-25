Муж Полины Гагариной подтвердил слухи о расставании с певицей

Еще две недели назад он уверял, что все у них в порядке.

Об этом стало известно 25 июня. Обо всем рассказал фотограф Дмитрий Исхаков в своем Instagram-аккаунте. Он написал, что больше не живет с певицей Полиной Гагариной. При этом у них «нормальные отношения», супруги продолжают вместе заботиться о любимых детях. Больше никаких подробностей фотограф разглашать не стал. Сама Гагарина предпочитает не сидеть в социальных сетях – она отметила, что устроила себе «детокс». Она проводит время дома – сидит на веранде, пьет лимонад и поет песни.

До этого Исхаков уверял, что никто не разводился. Ему надоели вопросы о браке с Гагариной, поклонники же хотят ясности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Исхаков раззадоривает поклонников Гагариной новыми фото. На этот раз фотограф выложил снимок со своей семьей.