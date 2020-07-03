Петербург вышел на первое место по количеству граждан с диагностированными заболеваниями психики

Фото: Рixabay
Может быть петербуржцам не хватает солнца. Фото: Рixabay

С чем связан такой антирекорд Северной столицы — неизвестно.

Всего в городе на Неве официально подтверждено расстройство психики у 4737 пациентов. Такая цифра позволила Петербургу оказаться в лидерах по России.

На втором месте расположилась Москва. Там различные расстройства психики с помощью терапии и же фармакологии официально лечат 3137 пациентов. На третьем месте оказалась республика Татарстан с 2531 пациентами специализированных медицинских учреждений. Помимо этого, в топ-5 попала Башкирия и Подмосковье.

Что касается позитивной части статистики, меньше всего психически нездоровых граждан приходится на Ненецкий и Чукотский автономный округ. Там болезни выявили у 9 и 19 граждан соответственно. Об этом сообщает пресс-служба российского Минздрава.

Отдельно отметили и общее число граждан с психическими расстройствами, которым диагноз поставлен в первый раз — 58,7 тысяч в 2019 году. Данный показатель продемонстрировал сильное падение за 19 лет. Еще в 2000 году фиксировалась 121 тысяча пациентов с расстройствами психики.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минздрав подтвердил эффективность «Арепливир» при лечении коронавируса.

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