Третий случай излечения от ВИЧ зафиксирован в Бразилии

Однако, чтобы окончательно подтвердить эту позитивную новость, необходимо провести дополнительные обследования.

Вновь вернуться к своей обычной жизни смог 36-летний житель Бразилии. В основе его лечения было определенное и сильное сочетание антиретровирусных препаратов вместе с витамином В3. Данная терапия позволила устранить все частицы вируса. Известно, что лечение было прекращено еще в марте 2019 года. Все последующие анализы на выявление болезни фиксировали отрицательный результат. Об этом сообщает издание Science.

Помимо этого, у счастливого пациента из Сан-Паулу намного уменьшилось количество антител в организме. Это может означать, что лимфоузлы и кишечник также не имеют в себе вирус. При этом, в основном, этот показатель обычно увеличивается после прекращения приема препаратов.

Чтобы окончательно удостовериться в том, что случай действительно является на 100% третьим в мире по излечению от ВИЧ, пациенту будут сделаны анализы, в ходе которых специалсты изучат ткани его кишечника и лимфоузлов.

На данный момент, в мире подтверждено лишь два случая выздоровления. Речь идет об «американском» и «лондонском» пациентах. Объединяла их одна особенность: помимо ВИЧ, они болели раком крови. Избавиться от двух диагнозов сразу удалось с помощью пересадки костного мозга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что медики начали лечить коронавирус способом, который используют при ВИЧ.