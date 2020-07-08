Украина решила растрогнуть меморандум с Россией о борьбе с терроризмом

Украина решила растрогнуть меморандум с Россией о борьбе с терроризмом
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: kmu.gov.ua

Правительство Украины намерено расторгнуть меморандум о сотрудничестве с Россией в борьбе с терроризмом. Решение принято на заседании кабинета министров 8 июля.

Как уточняется в повестке заседания, расторжение меморандума позволит создать дополнительные правовые и политические основания для защиты национальных интересов Украины.

Документ был подписан в июле 2012 года в Ялте.

По инициативе Киева действие также прекратил договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, подписанный в 1997 году. Киев заявил, что поводом для этого стало нарушение документа со стороны России.

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