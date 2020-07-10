В Петербурге злоумышленники оставили бюджетные средства на ремонт объекта себе

В Петербурге злоумышленники оставили бюджетные средства на ремонт объекта себе
О какой сумме идет речь - не уточняется. Фото: pixabay.com

Подозреваемые уже задержаны, в их отношении возбуждено уголовное дело.

Как стало известно gazeta.spb.ru, несколько дней назад были задержаны подозреваемые в хищении бюджетных денег, которые выделили комитет по образованию на ремонт театрально-концертного комплекса «Карнавал» на Невском проспекте. Отмечается, что в присвоении средств обвиняются гендиректор ООО «Стройград» и заместитель главного директора по административно-хозяйственной работе и контролю за капитальным строительством в ГБНОУ «СПб ГДТЮ».

В отношении граждан возбуждено уголовное дело из-за мошенничества. По предварительным данным, именно они в 2017 году похитили деньги, выданные на восстановление здания в центре Санкт-Петербурга. Подозреваемых поместили в изолятор временного содержания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что заместителя главы Минобрнауки могут арестовать по подозрению в хищении денежных средств.

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