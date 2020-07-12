Специалист рассказал, какие продукты могут вызвать анафилактический шок

Специалист рассказал, какие продукты могут вызвать анафилактический шок
Орехи являются сильным аллергеном. Фото: Pixabay

Анафилактический шок — сильнейшее проявление аллергии, которое при отсутствии оперативной медицинской помощи может грозить человеку летальным исходом.

Продукты, которые могут вызывать данную реакцию из-за того, что они являются мощными аллергенами, перечислил врач-терапевт Леонид Звонков в разговоре с «Вечерней Москвой».

Сильными аллергенами являются: арахис, шоколад, креветки, рыбный и молочный белок, бытовая химия, духи и различные ароматизированные добавки.

В большинстве случаев люди даже не догадываются о существовании какой-то либо реакции на те или иные продукты. Поэтому обезопасить себя заранее зачастую невозможно.

Однако, существует специальный препарат, который мгновенно устраняет анафилактический шок — это автоинъектор с адреналином. Такая инъекция порой может спасти человека от неминуемой гибели.

Напомним, накануне в Москве случилась трагедия. На собственной свадьбе скончалась 25-летняя невеста. Гибель наступила в результате анафилактического шока, который вызвали орехи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач рассказала, кому противопоказано заводить домашних животных.

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