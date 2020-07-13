Метро Петербурга вернулось к обычному графику работы

Метро Петербурга с 13 июля возобновило работу в обычном режиме. Воспользоваться подземкой пассажиры смогут после 22 часов.

«Станции будут закрываться на вход по летнему расписанию», — сообщили в пресс-службе Смольного.

Решение о возвращении прежнего режима работы принято правительством Петербурга по согласованию с Роспотребнадзором.

В вестибюлях и поездах продолжится усиленная санитарная обработка. Дезинфекция организована в ежедневном режиме.

Ночные автобусы, которые дублировали линии метро, прекратили работу с 13 июля. Во время карантина они курсировали с 22 часов до 1 часа ночи. Ночными автобусами воспользовались 83 тыс. пассажиров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге после карантина открылись магазины IKEA. В торговые залы пускают по 50 человек, посетители должны надевать маски и перчатки. При входе в магазин им мерят температуру.