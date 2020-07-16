На дороги Петербурга вышли новые лазурные автобусы

С 16 июля на некоторые социальные маршруты Петербурга вышли новые лазурные автобусы. Приемка их состоялась по контактам, заключенным между СПб ГКУ «Организатор перевоз» и городскими перевозчиками.

Курсировать по улицам Петербурга будут автобусы среднего класса ПАЗ-320435 «Vector Next» постройки 2020 года, окрашенные в лазурный цвет. Именно он был утвержден как официальный цвет городского транспорта.

Автобусы среднего класса ПАЗ-320435 «Vector Next» обслуживают маршруты с незначительным количеством пассажиров. На более загруженных участках работают автобусы большой вместимости моделей ЛиАЗ-5292.65 и ЛиАЗ-5292.67, напомнили в пресс-службе комитета по транспорту.

Новые автобусы имеют низкопольную площадку и оборудованы стационарной системой оплаты проезда, электронными указателями и USP-розетками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области создадут единый стандарт автобусных перевозок.