В Ленобласти создадут единый стандарт автобусных перевозок

В Ленинградской области собираются передать на региональный уровень муниципальные полномочия по организации транспортного обслуживания жителей региона.

Об этом в понедельник, 6 июня, информирует пресс-служба администрации Ленобласти. В сообщении оговаривается, что изменения позволят разработать единую маршрутную сеть и общие требования к качеству работы общественного транспорта, в частности — 600 автобусных маршрутов, курсирующих по поселениям и 17 муниципальным районам области.

Реализация проекта требует поэтапного подхода. В начале планируется внедрить цифровые сервисы, который помогут собрать статистику по объемам пассажирских перевозок. В тестовом режиме система заработает в Сосновом Бору уже осенью, а до конца следующего года затронет весь общественный транспорт 47 региона. После этого регион возьмет на себя распределение средств, поступающих от оплаты проезда, перевозчикам. Заключительный этап подразумевает создание единых тарифов и стандартов обслуживания на автобусных перевозках.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти планируют обновить формат проведения губернаторских выборов.