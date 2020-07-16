К трамваям и троллейбусам Петербурга приставили патрули Росгвардии

Росгвардия будет следить за безопасностью пассажиров и сотрудников Горэлектротранса. Фото: СПб ГУП «Горэлектротранс»

Росгвардия будет следить за безопасностью пассажиров и сотрудников Горэлектротранса. Фото: СПб ГУП «Горэлектротранс»

Росгвардия обеспечит безопасность пассажиров и работников Горэлектротранса. Вневедомственная охрана берет под круглосуточную охрану трамваи и троллейбусы Петербурга.

Патрульный наряд Росгвардии прибудет, если от водителя поступит сигнал тревоги о нештатной ситуации, уточнили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс».

Меры приняты из-за резонансных случаев, когда конфликтные и буйные пассажиры нападали на кондукторов и проникали в кабину водителя.

Так, в ноябре 2019 года неизвестный распылил огнетушитель в кондуктора трамвая №36 и отобрал у неё сумку. После нападения женщине потребовалась госпитализация.

Еще один инцидент произошел 17 января на конечной станции «Улица Кораблестроителей». Злоумышленник проник в кабину троллейбуса, а, когда был замечен, ударил работницу предприятия в лицо.