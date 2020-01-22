Нападение на кондуктора на Кораблестроителей попало на видео

Видеокамеры троллейбуса засняли неизвестного мужчину, который напал на сотрудницу Горэлектротранса в пятницу, 17 января. Злоумышленник проник в кабину, а когда водитель его заметила, ударил ее в лицо.

Как сообщает пресс-служба «Горэлектротранса», некий мужчина проник в кабину троллейбуса, когда сотрудники осматривали салон на конечной станции «Улица Кораблестроителей» на Васильевском острове. Он взял в руки руль и попытался нажимать кнопки управления.

Сотрудница Горэлектротранса заметила незнакомого мужчину и попыталась пресечь его действия, однако он дал отпор и ударил женщину по лицу. На месте работали полицейские и медики скорой помощи. Пострадавшая подала заявление в полицию.

Предприятие обратилось с просьбой к петербуржцам помочь опознать злоумышленника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге распыливший газ в лицо кондуктора безбилетник отправится в колонию.