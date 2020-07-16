В Петербурге начали тестировать зарубежные вакцины от COVID-19

Петербургский НИИ гриппа им. Смородинцева приступил к доклиническим испытаниям трех вакцин от коронавируса, разработанных за границей. Вакцины будут тестировать на добровольцах.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исполняющего обязанности главы институту Дмитрия Лиознова. По его словам, безопасность этих трех препаратов была доказана учеными после первых испытаний.

Лизонов отметил, что вакцину уже ввели примерно 100 людям. В результате вакцинирования организм дал иммунологический ответ. Он также добавил, что эти лекарства испытывают на нескольких тысячах добровольцах во многих странах мира.

Ранее gazeta.sbp.ru сообщала, что переболевшие коронавирусом в тяжелой форме могут не вакцинироваться. Директор центра эпидемиологии микробиологии имени Гамалеи подчеркнул, что у пациентов, которым удалось побороть коронавирус нового типа, «хорошие защитные титры антител к этому вирусу циркулируют в крови».