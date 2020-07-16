До конца 2020 года в Пушкине появится новый онкологический центр

В скором времени отделение будет преобразовано в районный онкологический центр. Фото: gov.spb.ru

В скором времени отделение будет преобразовано в районный онкологический центр. Фото: gov.spb.ru

В Пушкинском районе Петербурга готовятся открыть новый онкологический центр. Об этом сообщили в районной администрации.

В городской поликлинике №60 в Пушкине установили новый томограф, который будет работать на базе первичного онкологического отделения. В скором времени отделение будет преобразовано в районный онкологический центр, который, в свою очередь, будет работать на базе поликлиники №60.

В поликлинике также появились современный маммограф и цифровая рентгенографическая установка.

Дальше будет отремонтирован первый этаж и вход в отделение поликлиники, а пространство будет реорганизовано в формат «бережливой поликлиники».

Онкологический центр приступит к работе в декабре, когда будет закончен ремонт. А томографию начнут делать уже в августе.

Ранее gazeta.sbp.ru сообщала, что в Петергофе в сентябре откроется детсад.