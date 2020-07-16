В Петербурге ослабили коронавирусные ограничения для медиков

Врачи сейчас стоят на передовой в борьбе с COVID-19. Фото: Pixabay

Врачи сейчас стоят на передовой в борьбе с COVID-19. Фото: Pixabay

Главный санитарный врач города Наталия Башкетова внесла коррективы в свои ранние постановления, которые были приняты с целью недопущения распространения COVID-19. На сайте Роспотребнадзора по Петербургу опубликованы их обновленные версии.

С понедельника, 20 июля, медики вновь могут работать по совместительству в различных медицинских учреждениях. Запрет на подобную практику был введен еще с апреля.

Коснется смягчения ограничений больных и их родственников. В случае, если пациент тяжело болеет или является лежачим, то с 20 июля к нему в больницу снова можно пускать ухаживающих за ним родных, сиделок и волонтеров. Однако, разрешение на это должен выдать лечащий врач.

Волонтеров коснется и другое изменение — они опять смогут помогать в разных медицинских учреждениях, а не в исключительно одном.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре назвали ожидаемым рост заражений COVID-19 в Петербурге после отмены части ограничений.