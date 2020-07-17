Маршруты автобусов изменят из-за работ на улице Коммуны

Из-за дорожных работ на улице Коммуны в Петербурге будут скорректированы маршруты автобусов №37, №92 и №102. Ограничения вводятся 19 июля.

Дорожные работы пройдут на участке от улицы Химиков до улицы Красина, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Автобус №37 направят по маршруту: остановка «Белорусская улица», действующая трасса, улица Коммуны, Ириновский проспект, улица Потапова, шоссе Революции, конечная «Финляндский вокзал».

Автобус №92 проследует от остановки «Метро «Ладожская» по действующей трассе до Ириновского проспекта, далее — по Ириновскому, Потапова и шоссе Революции до конечной остановки «Улица Химиков».

Маршрут автобуса №102 пройдет от конечной «Проспект Культуры» по действующей трассе до шоссе Революции, далее — по Потапова, Ириновскому и Коммуны до конечной «ТК «Лента».

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