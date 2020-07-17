Трассу «Кола» перекроют для прохода яхты «Святой Петр»

Трассу перекроют в связи с разводкой моста через Свирь. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Трассу перекроют в связи с разводкой моста через Свирь. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют 18 июля в связи с разводкой моста через реку Свирь. Пролеты переправы поднимут для прохода яхты «Святой Петр».

Для автомобилей «Кола» будет закрыта с 8:50 до 10:50. В это время вниз по реке пройдет яхта «Святой Петр». Развести мост необходимо так как максимальный высотный габарит судна достигает 15 м.

«Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто», — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Мост через реку Свирь расположен на км 236 трассы «Кола» у города Лодейное поле в Ленинградской области. Переправа предназначена для одновременного движение автомобилей и железнодорожного транспорта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что съезд на развязке КАД с Парашютной улицей полностью перекрыли 17 июля. Ограничения введены в рамках реконструкции северного участка кольцевой.