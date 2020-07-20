Врач рассказала, какая болезнь опасна в жару

В настоящее время большинство людей боятся коронавирусной инфекции, но переживать стоит не только из-за нее, ведь другие болезни не дремлют.

От жаркой погоды многие спасаются с помощью ледяных напитков. Также, люди могут переусердствовать и с использованием кондиционеров. Подобные действия могут провоцировать простудные заболевания. Среди них есть и ангина. Об этом сообщает URA.RU с ссылкой на врача-терапевта Татьяну Романенко.

Симптомы ангины в основном следующие: высокая температура, сильная боль в горле, болезненность суставов, головная боль. Болезнь может быть спровоцирована либо вирусом, либо бактерией под названием стрептококк. Во втором случае необходимо назначать лечение с помощью антибиотиков. Отметим, что при вирусе они бесполезны. Самое главное во время болезни — это оперативное обращение за медицинской помощью. Если пустить заболевание на самотек, то могут произойти серьезные осложнения. Ангина может спровоцировать проблемы с суставами, почками. Возможны даже воспаления сердца. При этом, возникнуть проблемы со здоровьем могут даже после полного излечения от болезни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России завершились клинические испытания вакцины от коронавируса.