В Украине заявили о «тайном оружии России» в Черном море

В Украине заявили о &#171;тайном оружии России&#187; в Черном море
Черное море. Фото: unsplash.com

Украинский журнал «Черноморская безопасность» опубликовал исследование, в котором содержится информация о «тайной разработке» России — эшелонированной системе освещения надводной и подводной обстановки в глубинах Черного моря.

Исследование проведено при участии бывшего командующего ВМС Украины Сергея Гайдука. В нем утверждается, что Россия стремится установить тотальный контроль над Черным морем и перенести будущее противостояние «не только в космос, но и под воду».

Россия якобы размещает оборудования для слежения за оружием противника на «Турецком потоке», установить его также планируется на «Голубом потоке».

Российская сторона данное исследование пока не прокомментировала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерениях вернуть Крым в состав страны.

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