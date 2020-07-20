Самолет-амфибия впервые будет участвовать в параде на день ВМФ в Петербурге

В Ленинградскую область прибыл самолет-амфибия Бе-200, который впервые примет участие в Главном военно-морском параде 26 июля.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, самолет-амфибия Бе-200 «Александр Мамкин» прибыл на аэродром «Громово» в области. Экипаж преодолел более двух тысяч километров из Центра боевого применения и переучивания летного состава, дислоцированного в Ейске, что в Краснодарском крае.

Многоцелевой самолет-амфибия предназначен для тушения пожаров, оказания помощи в районах ЧС, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок, а также для мониторинга окружающей среды. Бе-200 способен взять на борт 12 тонн воды.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что боевые самолеты и вертолеты провели тренировку ко Дню ВМФ в небе над Петербургом. Участие в тренировке приняли более 40 боевых самолетов и вертолетов.