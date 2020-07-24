Трамп рассказал о тяжелых временах в России

Он считает, что коронавирус повлиял на положение дел в стране.

Об этом стало известно сегодня, 24 июля. Президент США Дональд Трамп рассказал, что звонил главе России Владимиру Путину этим утром. Он считает, что страна «проходит сейчас через очень тяжелое время». Особенно плохи дела в Москве, убежден Трамп. Причина всему – пандемия коронавируса, приведшая к кризису не только в России, но и многих странах.

Напоминаем, что США остаются лидером по количеству зараженных – там зарегистрирована четверть от всех подтвержденных случаев в мире. В России заболели более 795 тысяч человек, скончались почти шесть тысяч граждан. При этом в большинстве регионов горожане вернулись к привычной жизни.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Трамп решил перейти на «телефонные митинги» из-за Covid-19. По его словам, пока не разрешится ситуация со сложной эпидемической обстановкой, будет трудно организовать массовые встречи с избирателями.