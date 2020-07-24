Британия и США заявили, что Россия проводит испытания оружия в космосе

Великобритания и США заявили, что Россия проводит испытания противоспутникового оружия. Фото: unsplash.com

Великобритания и США заявили, что Россия проводит испытания противоспутникового оружия. Фото: unsplash.com

США и Великобритания сообщили, что Россия провела в космосе испытание аппарата, который обладает оружейными характеристиками и способен уничтожать спутники на околоземной орбите.

Вице-маршал авиации Харви Смит, возглавляющий британское космическое управление, заявил, что власти Великобритании озабочены поведением России, так как это может угрожать мирному использованию космоса.

«Мы призываем Россию больше не проводить подобных испытаний», — приводит слова Харви Смита BBC.

Аналогичное заявление ранее делали представители США. В частности, они обеспокоены возросшей активностью российской спутниковой программы.

По данным Министерства обороны России, новые технологии используются для проверки российской космической техники.

Напомним, между США, Россией, Великобританией и другими государствами действует договор об использовании космического пространства. Соглашение предполагает, что космос открыт для исследований, но в мирных целях.