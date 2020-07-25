Осенью в Петербург приедет балет Прельжокажа

Осенью в Петербург приедет балет Прельжокажа
Гастроли балета Прельжокажа пройдут в Петербурге этой осенью. Фото: pixabay

Несмотря на пандемию и ограничения по коронавирусу, этой осенью в Петербурге пройдут гастроли балета Прельжокажа.

Как сообщают организаторы в фейсбуке, фестиваль Дегилев ПС в Петербурге запланирован на октябрь и ноябрь этого года.

«Мы очень надеемся, что всё состоится и осень в Петербурге будет красивой», — рассказали в соцсетях.

Так, на 20 и 21 октября петербуржцы смогут посетить спектакль «MODANSE»: балеты «Как дыхание» и «Габриэль Шанель» в Александринском театре. 12 ноября в Шереметевском дворце состоится церемония открытия выставки портретов «В круге Дягилевом. Пересечение судеб». А 12 и 13 ноября в театре «Балтийский дом» можно будет посетить премьеру балета Анжелена Прельжокажа «Лебединое озеро».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в музее Выборга открылась выставка глухих художников и фотографов.

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