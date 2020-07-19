В музее Выборга открылась выставка глухих художников и фотографов

В субботу, 18 июля, в Выборге открылась первая в России выставка неслышащих художников и фотографов. Все работы объединены военной тематикой.

Как сообщает ТАСС, работы глухих творцов выставили в Выборгском музее-заповеднике. Руководитель проекта Владимир Бочаров рассказал, что эта выставка стала первой в своем роде в России. Этими работами авторы проекта хотели показать, на что способны глухие люди в творческой сфере.

Мероприятие посвящено 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На выставке представлены 75 работ на военную тематику. Жители и гости Выборга смогут посетить выставку до 14 августа включительно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Манеже открылась фотовыставка о жизни в СССР и России глазами иностранцев. В экспозицию входят свыше 250 работ известных фотографов, они охватывают период с 1947 по 2020 год.