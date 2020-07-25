Врач рассказал о предпосылках к раку желудка

Зачастую люди игнорируют сигналы, которые подают им их организмы. Однако, чем раньше распознать тревожные звонки, тем оперативнее можно начать лечение.

Рак желудка очень серьезное заболевание. И его симптомы поначалу могут просто игнорироваться. Среди них выделяются следующие: тошнота, изжога, нарушения сна, проблемы с концентрацией внимания, равнодушие к еде, метеоризм и чрезмерная отрыжка. Об этом сообщает издание Focus с ссылкой на немецкого специалиста.

Сама болезнь очень часто начинается из-за заражения бактерией Helicobacter pylori. Она может поражать желудок и двенадцатиперстную кишку. Но дело может быть не только в бактерии. Онкологию может спровоцировать курение, неправильный образ жизни, хирургические вмешательства, воспаления и лишний вес.

Отметим, что сначала может не быть даже и этих симптомов, поэтому очень важно регулярно проходить обследования у специалистов. И речь идет не только о желудке, но и о других органах, так как забота о себе очень важна.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что гастроэнтеролог рассказал, как защититься от рака желудка.