В мире за сутки выявили более 257 тысяч инфицированных Covid-19

Коронавирус продолжает набирать обороты. За сутки на планете более 257 тыс. человек заболели Covid-19.

За последние 24 часа во всем мире увеличилось число заболевших коронавирусом. В понедельник, 3 августа, число зарегистрированных случаев летальных исходов пациентов с положительным тестом на коронавирус — 5 810. За сутки инфекцию подхватили 257 677.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения, общее количество выявленных случаев заболевания Covid-19 составило 17 918 582. Количество летальных исходов от коронавируса и сопутствующих заболеваний было зафиксировано 686 703.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что осенью три российские компании должны начать промышленный выпуск первой вакцины от инфекции Covid-19.