Диспансеризацию в Ленобласти прошли уже 2564 человека

Диспансеризацию в Ленобласти прошли уже 2564 человека
Для прохождения диспансеризации нужно иметь при себе паспорт и страховой полис ОМС. Фото: pixabay.com

Проверить состояние организма жители 47 региона могут благодаря акции «Ленинградское здоровье»

За первую неделю обследований на территории Ленобласти больше всего диспансеризацией заинтересовались жители Всеволожского района. Состояние здоровья там проверили 637 жителей. На втором месте расположился Тихвинский район — медики осмотрели 402 человека. Замыкает тройку лидеров Гатчинский район — осмотр в профилактических целях там прошли 180 ленинградцев. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области.

В рамках диспансеризации, жители области могут посетить как терапевтов, так и врачей-специалистов. В их числе — лор, гастроэнтеролог, гинеколог и невролог. Мобильные бригады медицинских работников осуществляют проведение рентгенограмм, измеряют давление и температуру тела, а также тестируют местных жителей на антитела к COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге рассказали как будет оказываться плановая медицинская помощь.

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Диспансеризацию в Ленобласти прошли уже 2564 человека