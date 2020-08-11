В Петербурге стартовал «горячий сезон» для сдачи комнат в аренду

В августе и сентябре традиционно увеличивается спрос на жилье.

Владельцы недвижимости, желающие сдать свои квадратные метры временно нуждающимся в жилье петербуржцам или гостям города, активно вывешивают соответствующие объявления на различных платформах.

Ожидается, что интерес к аренде будет высок. Это связано с тем, что в Северную столицу из отпусков возвращаются живущие в нем горожане, а также студенты, которые вновь продолжат обучение в местных ВУЗах с сентября.

По состоянию на 11 августа, в Петербурге на рынке жилья присутствует 11 тысяч объявлений о сдаче комнат в аренду. Цены варьируются от 6 до 45 тысяч рублей. Об этом сообщает издание Peterburg2.

Больше всего объявлений оказалось размещено на Avito — 7450, следом идет Cian — 2234. На Яндекс-недвижимости доступно к рассмотрению 1814 объявлений, а на сайте Restate можно посмотреть на 1201 предложения о сдаче комнаты.

Отмечается, что цена далеко не всегда отображает состояние предлагаемого жилья. Порой за ту стоимость, которую арендодатель просит за далеко не самую идеальную комнату, можно снять приличную «однушку».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники ККИ помогли незаконным арендаторам покинуть помещения в Петербурге.