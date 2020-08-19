В безымянном сквере на Кирочной появятся две площадки и зона отдыха

В безымянном сквере на Кирочной появятся две площадки и зона отдыха
Полномочия по благоустройству таких скверов теперь принадлежат районным администрациям. Фото: gov.spb.ru

В Центральном районе Северной столицы, во дворе дома №55 по Кирочной улице есть безымянный сквер. Сегодня, 19 августа, в ходе рабочей поездки губернатор Александр Беглов поручил «привести его в порядок».

В течение этого года специалисты займутся проектированием благоустройства сквера, местные жители также смогут принять участие в создании плана, высказав свои пожелания. Глава Петербурга предложил установить новое освещение, детскую и спортивную площадку, а также зону отдыха.

Работы по благоустройству будут проводить уже в следующем году. Беглов отметил, что в программу благоустройства Центрального района также включат сквер Дружбы на Литейном проспекте.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителям Петербурга предоставят возможность самостоятельно определить места, нуждающиеся в благоустройстве.

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В безымянном сквере на Кирочной появятся две площадки и зона отдыха