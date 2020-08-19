Евросоюз введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии

Евросоюз введет санкции по ситуации в Белоруссии в скором времени, пообещал глава Евросовета Шарль Мишель.

Об этом Мишель заявил в ходе пресс-конференции после экстренного саммита лидеров ЕС по Белоруссии. По его словам, санкции будут направлены в адрес тех, кто ответственен за «насилие, репрессии и сфальсифицированные президентские выборы».

Что касается состава санкционного списка, Шарль Мишель подчеркнул, что не может исключить, что туда попадет президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости.

По итогам видеосаммита ЕС Мишель также заявил, что Евросоюз отказывается признавать итоги выборов президента в Белоруссии.

В Еврокомиссии также рассказали, что ЕС выделит €53 млн для населения Республики.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Песков заявил, что белорусы должны сами решать свои проблемы.