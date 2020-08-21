Тихановская заявила, что не собирается участвовать в новых выборах

Тихановская заявила, что не собирается участвовать в новых выборах
"Мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в котором оказались 26 лет назад",— заявляет Тихановская. Фото: instagram @stranadlyazhizni

Экс-кандидат в президенты не будет выдвигаться на пост.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала, что не собирается выдвигаться на пост главы государствах на новых выборах. Об этом пишет РИА Новости. Политический деятель отметила, что такого у нее в планах нет. Кто в таком случае примет участие в выборах – не уточняется.

Напоминаем, что в республике проходят митинги в связи с прошедшими президентскими выборами, в которых победил Александр Лукашенко. Часть населения не согласна с такими результатами и требует смены главы государства. Сам Лукашенко заявил, что перевыборы возможны только после принятия новой Конституции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лукашенко заявил, что лично помогал Тихановской покинуть Белоруссию.

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