В Биробиджане кошка спасала спящих хозяев от пожара

Она просилась на улицу так громко, что смогла разбудить жильцов дома.

В Биробиджане этой ночью, 23 августа, произошел пожар, в результате которого могла погибнуть целая семья. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

В два часа ночи спасатели получили сообщение о возгорании частного дома в поселке Заречье. Выяснилось, что все спали, когда произошел пожар. Если бы не кошка, которая громко просилась на улицу, хозяева так бы и погибли. К счастью, женщина услышала возмущения животного и, увидев огонь, разбудила детей.

В результате пожара никто не пострадал, но повреждены крыша и веранда дома. Сотрудники МЧС пытаются выяснить, что стало причиной инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пожар уничтожил ларек с шавермой в Приморском районе.