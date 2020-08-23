В Биробиджане кошка спасала спящих хозяев от пожара

В Биробиджане кошка спасала спящих хозяев от пожара
Кошка спасла жизни своим криком. Фото: ГУМЧС России по Еврейской автономной области

Она просилась на улицу так громко, что смогла разбудить жильцов дома.

В Биробиджане этой ночью, 23 августа, произошел пожар, в результате которого могла погибнуть целая семья. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

В два часа ночи спасатели получили сообщение о возгорании частного дома в поселке Заречье. Выяснилось, что все спали, когда произошел пожар. Если бы не кошка, которая громко просилась на улицу, хозяева так бы и погибли. К счастью, женщина услышала возмущения животного и, увидев огонь, разбудила детей.

В результате пожара никто не пострадал, но повреждены крыша и веранда дома. Сотрудники МЧС пытаются выяснить, что стало причиной инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пожар уничтожил ларек с шавермой в Приморском районе.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
кошка пожар


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Мурманском опрокинулась «Газель»: на месте МЧС и «скорая»
Бузова переживает, что не справится в шоу «Ледниковый период»
В Минске вновь проходит многотысячная акция оппозиционеров
Барановская посмеялась над застиранными трусами Моргенштерна
В Биробиджане кошка спасала спящих хозяев от пожара
В ДТП на Энгельса пострадали два полицейских
Лавров рассказал о заинтересованности России в сотрудничестве с Китаем по 5G
Фильм «Конек-Горбунок» выйдет в России этой осенью