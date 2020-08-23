Соловьев устроил перепалку с Пашаевым из-за дела Ефремова

Соловьев устроил перепалку с Пашаевым из-за дела Ефремова
Владимир Соловьев. Фото: Скриншот программы «Вечер с Владимиром Соловьевым»

Телеведущий Владимир Соловьев и консультант Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП Эльман Пашаев устроили скандал в прямом эфире.

Детали происшествия гость и ведущий обсуждали в эфире шоу «Соловьев LIVE» на YouTube. Они поспорили о принадлежности ДНК, обнаруженной на подушке безопасности в джипе актера.

Во время дискуссии Пашаев усмехнулся и сказал, что журналист напоминает ему его в молодости, когда адвокат еще работал корреспондентом и был «хуже Соловьева». Ведущий напомнил, что на восемь лет старше адвоката. Пашаев ответил, что поражается наглости, и призвал его поговорить с «умными людьми».

Напомним, авария в центре столицы произошла 8 июня. Автомобиль Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в машину курьера Сергея Захарова. Пострадавший мужчина позднее скончался в больнице от полученных травм. Известно, что Ефремов на момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что телеведущий и врач Александр Мясников резко осудил позицию Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП.

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