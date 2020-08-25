Оппозиция Белоруссии намерена вести диалог с Лукашенко

"Мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в котором оказались 26 лет назад",— заявляет Тихановская. Фото: instagram @stranadlyazhizni

"Мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в котором оказались 26 лет назад",— заявляет Тихановская. Фото: instagram @stranadlyazhizni

Экс-кандидат в президенты республики Беларусь Светлана Тихановская заявила о желании оппозиции провести мирные переговоры с действующей властью.

Во вторник, 25 августа, Тихановская выступила перед депутатами Европарламента в рамках видеоконференции. Политик заверила, что все то, что происходит в Белоруссии — это «мирная революция». Оппозиция перестала являться таковой, так как она больше не препятствуют большинству — она сама стала им. Об этом сообщают РИА-новости.

Тихановская сообщила, что демократическая революции никак не связана с другими странами и в своей основе имеет лишь желание граждан Белоруссии поменять свое будущее и выбрать достойного лидера.

При этом, экс-кандидат в президенты сообщила, что оппозиция открыта к диалогу с местной властью и президентом Александром Лукашенко.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Тихановская поблагодарила США за поддержку Белоруссии.