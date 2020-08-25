Оппозиция Белоруссии намерена вести диалог с Лукашенко

Экс-кандидат в президенты республики Беларусь Светлана Тихановская заявила о желании оппозиции провести мирные переговоры с действующей властью.
Во вторник, 25 августа, Тихановская выступила перед депутатами Европарламента в рамках видеоконференции. Политик заверила, что все то, что происходит в Белоруссии — это «мирная революция». Оппозиция перестала являться таковой, так как она больше не препятствуют большинству — она сама стала им. Об этом сообщают РИА-новости.
Тихановская сообщила, что демократическая революции никак не связана с другими странами и в своей основе имеет лишь желание граждан Белоруссии поменять свое будущее и выбрать достойного лидера.
При этом, экс-кандидат в президенты сообщила, что оппозиция открыта к диалогу с местной властью и президентом Александром Лукашенко.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Тихановская поблагодарила США за поддержку Белоруссии.