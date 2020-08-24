Тихановская поблагодарила США за поддержку Белоруссии

Сейчас экс-кандидат в президенты республики находится в Литве.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время встречи с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом обратилась к своим американским коллегам с благодарностью за поддержку, оказанную белорусскому народу. Она также надеется, что к решению вопроса привлекут международные организации, но при этом должен быть сохранен суверенитет Белоруссии.
«Только народ Беларуси будет решать свое будущее на новых справедливых и свободных выборах»,
— утвердила политик.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лукашенко прилетел в свою резиденцию в бронежилете и с автоматом в руках. Вместе с главой государства из вертолета выходит вооруженный военный, рядом с вертолетом Лукашенко ожидают еще два человека.