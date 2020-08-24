Тихановская поблагодарила США за поддержку Белоруссии

Тихановская поблагодарила США за поддержку Белоруссии
"Мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в котором оказались 26 лет назад",— заявляет Тихановская. Фото: instagram @stranadlyazhizni

Сейчас экс-кандидат в президенты республики находится в Литве.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время встречи с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом обратилась к своим американским коллегам с благодарностью за поддержку, оказанную белорусскому народу. Она также надеется, что к решению вопроса привлекут международные организации, но при этом должен быть сохранен суверенитет Белоруссии.

«Только народ Беларуси будет решать свое будущее на новых справедливых и свободных выборах»,

— утвердила политик.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лукашенко прилетел в свою резиденцию в бронежилете и с автоматом в руках. Вместе с главой государства из вертолета выходит вооруженный военный, рядом с вертолетом Лукашенко ожидают еще два человека.

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