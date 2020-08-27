Россиян призвали не надеяться на календарную осень

Россиян призвали не надеяться на календарную осень
Сейчас осень, как правило, наступает позже обычного, а весна, наоборот приходит раньше срока. Фото: pixabay.com

В этом году осенняя погода не торопиться приходить на территорию большей части России, начало календарной осени обещает быть теплой.

Такими прогнозами на ближайшее время поделился руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин. По его словам, привычная пасмурная и прохладная погода наступит на две недели позже обычного. Он отметил, что сейчас во многих частях России происходит климатический сдвиг: осень приходит позже, а весна — раньше обычного.

По словам Кокорина в беседе с «Радио Sputnik», сдвиг сезонов в период глобального потепления отличается нервномерностью, поэтому порядок нельзя спрогнозировать заранее.

Для Петербурга, однако, этот прогноз кажется неподходящим. Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в Северной столице целый день будут идти дожди.

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