В петербургском НИИ гриппа испытают китайскую вакцину от коронавируса

В середине сентября желающие поучаствовать в клинических испытаниях препарата от COVID-19 из Китая, смогут сделать в прививку в Научно-исследовательском институте (НИИ) гриппа имени Смородинцева.

О клинических исследованиях, которые стартуют чуть больше, чем через пару недель, рассказал в четверг, 27 августа, на пресс-конференции, директор НИИ гриппа Дмитрий Лиознов.

В середине сентября добровольцы со всего мира (речь идет о 5 тысячах человек из Канады, Бразилии, ОАЭ и России) смогут испытать вакцину на себе. Известно, что лекарство уже зарегистрировано в Китае для использования среди военных. Препарат от коронавируса успел пройти несколько стадий исследований. В общей сложности, было изучено состояние 500 человек, которые решили испробовать разработку на своих организмах. Безопасность в ходе первых испытаний была подтверждена.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцам напомнили о старте сезонной вакцинации от гриппа.