В МЧС России рассказали как определить опасную звериную тропу в лесу

Во время нахождения в лесу следует запоминать по пути как можно больше деталей, например, необычные деревья, камни или скалу, чтобы вернуться к исходной позиции было как можно проще. Фото: pixabay.com

Во время нахождения в лесу следует запоминать по пути как можно больше деталей, например, необычные деревья, камни или скалу, чтобы вернуться к исходной позиции было как можно проще. Фото: pixabay.com

Спасатели объяснили россиянам, как подготовиться к походу, и дали советы по определению опасной звериной тропы в лесу.

В первую очередь, стоит быть осторожным, если выбранная вами тропа перегорожена ветками, которые бьют по лицу и груди: скорее всего, её протоптали дикие звери, чтобы, например, пробраться к водопою. В таком случае, лучше изменить маршрут, поскольку встреча с жителями леса может быть крайне опасной, пишет «РИА Новости».

Кроме того, о вашем походе, желательно как можно более подробно, должны знать родные и близкие. Необходимо запланировать точное время возвращения, зарядить телефон и проследить, чтобы на балансе были средства, а также надеть свисток. Одежда походника должна включать в себя яркие и светоотражающие элементы. С собой у путешественника также должен быть компас, запас воды, пищи, спичек и необходимых лекарств.

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