Доктор Мясников записал обращение к омским врачам, спасшим жизнь Навальному

Медик и телеведущий Александр Мясников записал видеообращение своим коллегам из Омска, где спасали жизни оппозиционному политику и блогеру Алексею Навальному.

Врач поблагодарил сотрудников омской больницы за оказание первой помощи и отметил их оперативность и решительность, добавив, что лишь специалисты знают, как важно сразу поставить верный диагноз и правильно определить лечение. Мясников добавил, что не слышал слов осуждения в адрес омских врачей и от немецких коллег, «профессионалов».

Он призвал медиков, на которых обрушился шквал критики, после того, как выяснилось, что Навального отравили, не обращать внимания на негатив.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что берлинская «Шарите» отчиталась о состоянии политика: он все еще в искусственной коме, однако симптомы отравления понемногу отступают.