В августе саперы ЗВО вывезли из Ленобласти и Петербурге более 340 взрывоопасных предметов

В течение последнего месяца лета саперы Западного военного округа (ЗВО) вывезли с территории Северной столицы и Ленинградской области свыше 340 снарядов и боеприпасов времен Великой Отечественной войны.
Взрывоопасные предметы находили на строительных площадках, частных садовых участках и лесных массивах. Ежедневно в спорные подразделения поступало около десятка заявок на разминирование. Граждане находят как советские, так и немецкие боеприпасы, которые, пролежав 75-80 лет в земле, сохраняют свою взрывную способность.
Все предметы были вывезены на специализированный полигон, где их утилизировали с соблюдением всех правил безопасности. Инженеры, проводя разминирование, использовали для этого новейший комплекс МИКР.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вчера поступило очередное заявление об обнаружении снарядов, в этот раз на Кузьминском водохранилище.