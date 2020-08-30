В августе саперы ЗВО вывезли из Ленобласти и Петербурге более 340 взрывоопасных предметов

Новейший комплекс разминирования МИКР включает в себя различные устройства инженерной разведки местности, роботизированный комплекс «Кобра» и общевойсковые костюмы разминирования ОВР-2, оборудованные защитным шлемом и специальными кевларовыми пластинами. Фото: пресс-служба ЗВО

Новейший комплекс разминирования МИКР включает в себя различные устройства инженерной разведки местности, роботизированный комплекс «Кобра» и общевойсковые костюмы разминирования ОВР-2, оборудованные защитным шлемом и специальными кевларовыми пластинами. Фото: пресс-служба ЗВО

В течение последнего месяца лета саперы Западного военного округа (ЗВО) вывезли с территории Северной столицы и Ленинградской области свыше 340 снарядов и боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Взрывоопасные предметы находили на строительных площадках, частных садовых участках и лесных массивах. Ежедневно в спорные подразделения поступало около десятка заявок на разминирование. Граждане находят как советские, так и немецкие боеприпасы, которые, пролежав 75-80 лет в земле, сохраняют свою взрывную способность.

Все предметы были вывезены на специализированный полигон, где их утилизировали с соблюдением всех правил безопасности. Инженеры, проводя разминирование, использовали для этого новейший комплекс МИКР.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вчера поступило очередное заявление об обнаружении снарядов, в этот раз на Кузьминском водохранилище.