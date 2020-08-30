Из-за обрушения шахты в Индонезии погибли три человека

В Индонезии обрушилась шахта, из-за чего минимум три человека погибли.

Трагедия случилась сегодня, 30 августа, в провинции Банка-Белитунг. После обрушения шесть шахтеров оказались заблокированы.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на ведомство по чрезвычайным ситуациям, троих человек достали мертвыми, остальные числятся пропавшими без вести. Их поиски продолжаются.

По предварительным данным, обрушение могло произойти из-за проливных дождей. Обстоятельства и истинные причины случившегося устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что специалисты ликвидировали последствия обрушения грунта у Гореловского путепровода.