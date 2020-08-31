Лукашенко обещает обсудить с народом проект новой Конституции

Белорусский президент Александр Лукашенко утверждает, что вынесет на общественное обсуждение проект поправок к Конституции. Сейчас правительство рассматривает уже третий вариант Основного закона.

Президент республики заявил в ходе разговора с главой Верховного суда Валентином Сукало, что после принятия проекта изменения Конституции судебная система не должна ориентироваться на него одного.

По словам Лукашенко, при принятии новой Конституции будет учитываться мнение народа. Об этом сообщает БелТА.

«Но при этом хочу сказать особо рьяным, которые гвалтом кричат за перемены: они должны понимать, что у каждого взрослого человека при голосовании за тот или иной вопрос на референдуме по Конституции есть один голос — и у крестьян, и у рабочих, учителей, врачей, специалистов, и у тех, кто достиг 18-летнего возраста», — говорит Лукашенко.

Лукашенко попросил председателя Верховного суда РБ принять участие в создании проекта новой версии Основного закона. Глава Белоруссии также назвал суд в республике «самым независимым» и попросил не смеяться над этим высказыванием.

Он также отметил, что возврата к Конституции 1994 года не будет — перемены, по словам Лукашенко, должны двигать общество вперед.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что помощник Лукашенко отверг переговоры с оппозицией и объяснил жестокие действия ОМОНа.