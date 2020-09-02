В Петербурге на пять дней закроют для транспорта Соляной переулок

Проезд по Соляному переулку будет запрещен с 5 по 9 сентября. Фото: Baltphoto

Проезд по Соляному переулку будет запрещен с 5 по 9 сентября. Фото: Baltphoto

В центре Северной столицы с 5 сентября на пять дней закроют для транспорта проезд по Соляному переулку в связи с проведениям Ленинградского концерта.

Об этом петербуржцев и гостей города информирует пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры. С 7:00 5 сентября до 23:00 9 сентября транспортное движение будет перекрыто на участке Соляного переулка от улицы Пестеля до Гангутской улицы. Ознакомиться со схемой объезда можно на сайте ведомства.

Организатором мероприятия, отметим, выступает общественная организация развития социально значимых программ в области культуры «Звезда Надежды». О программе «Ленинградского концерта» информации нет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что движение транспорта по Богатырскому проспекту будет ограничено до 10 октября в связи с продолжением ремонтных работ.