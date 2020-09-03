В Германии возмутились из-за слов Лукашенко о фальсификации дела Навального

Президент Белоруссии не верит, что россиянина отравили.

Кабмин ФРГ прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о фальсификации данных об отравлении оппозиционера Алексея Навального. Глава соседней страны уверял, что у него есть доказательства в виде записи переговоров Варшавы и Берлина. В пресс-службе отметили, что слова политика – домыслы, не имеющие ничего общего с правдой. Об этом пишет РИА Новости.

«Само собой, утверждение господина Лукашенко не соответствует действительности. Вчера федеральный канцлер, министр иностранных дел и министр обороны высказали свое мнение о новых обстоятельствах в деле об отравлении Навального. Добавить нечего»,

— заявили агентству в кабмине.

Напоминаем, что с 22 августа Навальный находится в коме. Сейчас его жизнь пытаются спасти в Берлине. Врачи уверены, что его отправили боевым веществом «Новичок».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков не считает, что отравление Навального могло быть кому-то выгодно.