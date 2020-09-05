Honor обещает, что новые умные часы проработают на одном заряде 25 дней

Суббренд китайской корпорации Huawei Honor презентовал новые умные часы. Производитель обещает, что без подзарядки устройство будет работать 25 дней.

Гаджет был презентован на берлинской выставке IFA 2020. Смарт-часы защищены по военному стандарту MIL-STD-810G. Их корпус выполнен из нержавеющей стали, они получили водозащиту. При этом нырять с часами производитель не рекомендует.

Из-за повышенной прочности часы весят 45,5 грамма.

В устройство встроен пульсоксиметр для измерения насыщения крови кислородом, чип GPS, а также датчик частоты сердечных сокращений. Часы могут управлять камерой и звонками на смартфоне.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что IPhone 11 назвали самым продаваемым смартфоном в мире. На втором месте оказался Samsung Galaxy A51,на третьем и четвертом Redmi Note 8T и Redmi Note 8 Pro.