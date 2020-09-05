Honor обещает, что новые умные часы проработают на одном заряде 25 дней

Honor обещает, что новые умные часы проработают на одном заряде 25 дней
Смарт-часы. Фото: pixabay.com

Суббренд китайской корпорации Huawei Honor презентовал новые умные часы. Производитель обещает, что без подзарядки устройство будет работать 25 дней.

Гаджет был презентован на берлинской выставке IFA 2020. Смарт-часы защищены по военному стандарту MIL-STD-810G. Их корпус выполнен из нержавеющей стали, они получили водозащиту. При этом нырять с часами производитель не рекомендует.

Из-за повышенной прочности часы весят 45,5 грамма.

В устройство встроен пульсоксиметр для измерения насыщения крови кислородом, чип GPS, а также датчик частоты сердечных сокращений. Часы могут управлять камерой и звонками на смартфоне.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что IPhone 11 назвали самым продаваемым смартфоном в мире. На втором месте оказался Samsung Galaxy A51,на третьем и четвертом Redmi Note 8T и Redmi Note 8 Pro.

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